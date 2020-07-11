لمروره بضائقة مالية.. إحباط محاولة سرقة محل مصوغات ذهبية بطوخ

تمكّن ضباط مباحث مركز طوخ بمحافظة القليوبية من احباط محاولة قيام عاطل بسرقة محل مصوغات ذهبية فى قرية العمار حيث تم القبض على المتهم وبحوزته سلاح ناري.









بمواجهة المتهم اعترف بمحاولته سرقة المحل لمروره بضائقة مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ بلاغا بقيام عاطل بمحاولة سرقة محل ذهب في قرية العمار وانتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز وقوة أمنية.





وتوصلت التحريات إلى أن المتهم ويدعى "ع ا ع" 30 سنة عاطل يمر بضائقة مالية فقام باقتحام محل مصوغات ذهبية وفي يده فرد خرطوش وهدد صاحب المحل بقصد الاستيلاء على الأموال إلا أن الأخير استغاث فقامت قوة أمنية بضبط المتهم وبحوزته السلاح وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.





وتمكنت قوات الإنقاذ النهري في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، من انتشال جثة شاب من مياه نهر النيل من أمام قرية مرجانة دائرة مركز القناطر الخيرية.





تلقى العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات بلاغا من أحد الصيادين بعثوره على جثة طافية على مياه النيل أمام قرية مرجانة وبحضور المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري جرى انتشال الجثة.