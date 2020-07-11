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محافظات

ارتفاع عدد المتقدمين للكشف الطبي من راغبي الترشح للشيوخ بالدقهلية إلى 29 مرشحًا

السبت 11/يوليه/2020 - 06:44 م
تقديم أوراق الترشح
تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
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همت الحسينى
كد الدكتور سعد  مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن اللجنة الطبية المسؤولة عن توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح لمجلس الشيخ بالدقهلية برئاسة الدكتور عادل البغدادى استقبلت حتى مساء اليوم السبت  29 شخصا من راغبى الترشح خلال 4 اريام .

وأضاف وكيل الوزارة أن الكشف الطبي بدأ منذ الاربعاء ويستمر حتى يوم السبت الموافق 18 يوليو الحالى حيث تقدم  اليوم السبت 9 مرشحين من بينهم 3 سيدات 

واشار الى أن جميع من تقدموا للكشف الطبى حضروا إلى مستشفى المنصورة الدولى حيث يوجد بها جميع الفحوصات والتى تشمل كشف ظاهرى وكشف نفسية وعصبية ومعمل لتحاليل المخدرات والمسكرات رغم تخصيص 4 مستشفيات اخرى و⁩هى طلخا المركزى و⁩دكرنس العام وميت غمر المركزى للتسهيل عليهم.

واوضح  أن الكشف الطبي يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً وذلك بالمستشفيات التى تم تخصيصها حيث يجب على الراغب في إجراء الكشف الطبى إحضار دوسيه أبيض ورقي وصورة بطاقة رقم قومى سارية و⁩عدد 6 صور شخصية وفيزا لدفع الرسوم المقررة.

وشدد وكيل الوزارة على قيام إدارة المستشفيات باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين على أن يكون الأماكن المخصصة للكشف الطبي له مسارات خاصة وبعيدًا عن أماكن العزل بالمستشفى .
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