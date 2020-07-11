وزير السياحة والآثار يختتم زيارته لمدن جنوب سيناء بتفقد منفذ طابا البرى

اختتم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار زيارتة الى مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا والتى استمرت لثلاثة ايام بزيارة تفقدية لمنفذ طابا البرى يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذى اطلع الوزير على التطورات التى حدثت بالمنفذ فى الاونة الاخيرة سواء فى الانشآت او المعدات الحديثة او الخدمة المقدمة من كافة الاجهزة مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية مماجعلة يمثل واجهة حضارية لمصر.





واشاد وزير السياحة على كل ماشاهده من تطور مؤكدا ان المنافذ البرية والبحرية والمطارات هى اول من تقع عين الزائر عليه ومنها يظهر التقييم للبلد المضيف واننا كمصريين نفخر بما نملكه من تلك المنافذ ومنها منفذ طابا البرى وقام بتوجية الشكر لكافة القائمين على هذا التطوير.