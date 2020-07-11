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رياضة

فرج عامر: سموحة يواجه الاهلي وديا فى التتش استعدادا لعودة الدوري

السبت 11/يوليه/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعلن فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة عن اول مباراة وديه للفريق استعدادا لـ استئناف بطولة الدوري المصري

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" اول مباراة ودية استعدادا لعودة الدوري العام بين سموحة والاهلي في نهاية الاسبوع الثالث من يوليو علي ملعب مختار التتش


ويسعى النادي الاهلي  لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي بعد اقتراب انتهاء إعارته للمارد الأحمر.
 
ويعد انضمام رمضان صبحي للنادي الأهلي بشكل نهائي أحد مطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي يعتمد على النجم الشاب بشكل كبير في كل المباريات وأحد أعمدة الفريق الأساسية طوال الفترة الماضية. 

وتقدم النادي الاهلي بعرض 2.5 مليون جنيه إسترليني لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي إلا أن العرض قوبل بالرفض من إدارة النادي الإنجليزي وطالبت بـ 7 ملايين جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن اللاعب. 
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