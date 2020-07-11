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محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية بـ قليوب

السبت 11/يوليه/2020 - 07:27 م
ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف
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إبراهيم الهوارى
قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والري "بحوض زهرة الجناين - منطقة العادلي بترعة الملاوي" بمدينة قليوب حيث تم إزالة 34 حالة تعدي علي مساحة 2425 م2 عبارة عن "15 حالة ري - 10 حالات سويسي - 9 حالات  مسلحات خرسانية".


وشهد المحافظ أعمال الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية والأجهزة المعنية بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد محافظ القليوبية أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة مؤكدا أن الدولة قدمت مؤخرا عدد من القوانين الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين.

وشدد المحافظ على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة مشيدا بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في توفير الحماية الكاملة للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم علي الجميع مؤكدا استمرارية تلك الحملات في كافة أنحاء المحافظة وبمختلف المراكز والقرى لإزالة كافة أنواع التعديات.
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