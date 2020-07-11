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رياضة

النائب والروابط والصعود.. قائمة مطالب من أندية الشرقية والإسماعيلية لاتحاد الكرة

السبت 11/يوليه/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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يسري غازي
تقدم مسئولو اندية الإسماعيلية والشرقية بالقسم الثالث بالعديد من المطالب خلال اجتماعهم اليوم السبت مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بمقر الجبلاية فى الجزيرة.

وحضر من الجبلاية الدكتور جمال محمد على نائب الرئيس و الدكتور أحمد عبدالله والدكتورة سحر عبدالحق وعدد من أندية الإسماعيلية والشرقية لمناقشة لائحة اتحاد الكرة التى يتم إعدادها وتعديل عدد من البنود.


وطلب ممثلو الاندية خلال الاجتماع إجراء الانتخابات على منصب نائب الرئيس فى مجلس ادارة  الجبلاية القادم والموافقة على بند ٨ سنوات على المناصب وانشاء روابط للأندية تدير المسابقات وتحافظ على حقوق الأندية المالية وتدعيمها خلال الموسم بانتظام.


ورفضت بعض الأندية فكرة إقامة تصفيات بين الثلاث فرق الاولى فى كل من المجموعات التى لم تحسم الصعود وطالبوا أما استكمال المسابقة أو تصعيد الاوائل مباشرة طبقا لرؤية اللجنة الخماسية ومنع الإضرار بحقوق الأندية التى تنافس على الصعود بالإضافة لدعم الأندية ماليا وإجراء مسحات على الأجهزة الفنية واللاعبين اسوة بالدورى الممتاز.

وتلقى مسؤولو الأندية وعودا من مسئولى اللجنة الخماسية الأندية بمناقشة كافة المقترحات تمهيدا لاتخاذ اللازم بما يتوافق مع مصلحة الأندية بمختلف الدرجات.
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