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محافظات

مدينة مرسى مطروح تتلقي طلبات مشروع " شارع مصر"

السبت 11/يوليه/2020 - 07:06 م
شارع مصر
شارع مصر
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ايمن محمود
أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح ، عن بدء تلقي  طلبات الشباب ، لمشروع " شارع مصر "، لتقديم الواجبات الجاهزة والمشروبات الغذائية والحرف اليدوية والتراثية، عن طريق وحدات ثابتة ومتنقلة، من أفكار الشباب بغرض توفير وخلق فرص عمل لشباب مطروح .

وأضاف عبد الرازق، أن الشروط والاوراق المطلوبة للحصول على ترخيص تنفيذ وحدة بيع بشارع مصر  ( صحيفة الحالة الجنائية بما لا يتجاوز 3 شهور- كذلك لم يسبق ضده أية أحكام قضائية - شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للاناث – شهادة صحية من المكتب وعدد 2 صورة شخصية – السن لا يقل عن 30 عاما والا يكون ملتحق بوظفية حكومية – صورة المؤهل الدراسي إن وجد – 

واشار ان مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد – الرسوم 3 الاف جنيه سنويا بخلاف رسوم النظافة لمن تنطبق عليه الشروط – يكون مدة الاعلان لتقديم الأوراق والمستندات اللازمة 10 أيام من تاريخه اعتبارا من يوم الاحد الموافق 19/7 حتي الأربعاء 29 /7 – صورة الرقم القومي سارية أو الاقامة مطروح – يطلب من المتقدم تصميم المكان طبقا للمواصفات التي تحددها الجهة إن انطبق عليه الشروط .


وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بان مشروع مصر يهدف علي القضاء علي البطالة للشباب بدلا من انتظار حلم الوظيفة الحكومية ، سيقوم مجلس المدينة بتخصيص مكان باقامة المشروع وتوصيل الخدمة والمرافق العامة لمكان لمشروعات شارع مصر بطراز فريد من نوعه «صغيرة ومتناهية الصغر» .

واوضح ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوفير فرص عمل للشباب وفتيات المحافظة بالمشروعات الصغيرة بشكل حضاري يليق بشباب مطروح .
مدينة مرسى مطروح تتلقي طلبات مشروع " شارع مصر"
مدينة مرسى مطروح تتلقي طلبات مشروع " شارع مصر"
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