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رياضة

عبد الحفيظ يجتمع مع طبيب الأهلي

السبت 11/يوليه/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة اطمئنان مدير الكرة على سير البرامج التأهيلية لكل من سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبي الفريق، اللذين قطعًا شوطًا كبيرًا للتعافي من الإصابة في وتر أكيلس وغضروف الركبة على الترتيب.

كما اطمأن عبد الحفيظ على الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، اللذين عادا بشكل تدريجي للمشاركة في تدريبات الكرة خلال الأيام الماضية.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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