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مرأة

فواكه تحافظ على صحتك أثناء الرياح الموسمية

السبت 11/يوليه/2020 - 08:12 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر موسم الرياح الموسمية هو الموسم الذي يميل فيه المرء إلى استهلاك طعام أكثر نفطًا وحرقًا دون إدراك آثاره السيئة على صحتنا. مع الوباء ، من المهم الحفاظ على مناعة المرء من خلال التغييرات الموسمية أيضًا.

"تجلب الرياح الموسمية عدوى متعددة ، والحساسية ، والطفح الجلدي ، ومشاكل في الجهاز الهضمي ، والملاريا وأمراض أخرى من هذا القبيل. من أجل إعداد جسدك لمحاربة مثل هذه المشاكل ، هناك حاجة لاستهلاك النوع المناسب من الطعام. الرطوبة في الهواء تبطئ عملية الهضم وقد تؤدي إلى اضطرابات معوية. يشرح روهيت شلاتكار ، نائب الرئيس في Vitabiotics and Fitness & Nutrition Expert ، أن الفاكهة الموسمية تساعد على الهضم والتمثيل الغذائي والصحة العامة.

يقترح الخبير بعض الفواكه التي يجب استهلاكها خلال هذا الموسم.


* الكمثرى: الكمثرى غنية بالمغذيات مما يعني انخفاض السعرات الحرارية ولكنها غنية بالمغذيات خاصة المناعة التي تعزز فيتامين سي.تشكل الكمثرى ما يصل إلى 12 في المائة من قيمة فيتامين سي اليومية. كما أنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من الألياف ، مما يجعل الكمثرى وجبة خفيفة ممتازة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا. إنه أمر لا بد منه خلال الرياح الموسمية.

* الرمان: تحتوي هذه الفاكهة الموسمية على خصائص تقوية المناعة لمنع الالتهابات المختلفة مثل البرد والإنفلونزا ، إلخ. هذه المواد المضادة للأكسدة الموجودة في عصير الرمان تمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات. كما أنه يساعد في تقليل ضغط الدم. الفاكهة مفيدة للغاية للمرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل.

* البابايا: تعمل هذه الفاكهة على تحسين عملية الهضم بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف وإنزيم بابين. كما أنه غني بفيتامين ج الذي يساعد على تعزيز المناعة.

موسم الرياح الموسمية هو بداية وتنظيم جسم المرء لتنظيفه وتغذيته بأطعمة صحية وتمارين صحية. توفر الفاكهة الموسمية فوائد صحية لا حصر لها وتوفر الحماية ضد الأمراض الخاصة بالموسم.
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