صحة البرلمان تكشف سبب تأجيل إقرار مشروع قانون تنظيم شئون المهن الطبية

قال النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن البرلمان أرجأ التصويت على مشروع قانون تنظيم شئون المهن الطبية بعد إضافة مادة جديدة عليه تتعلق بصندوق تعويضات الشهداء.





وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تعديل المادة ينص على إضافة الأطباء الذين استشهدوا منذ بداية جائحة كورونا لصندوق تعويضات الشهداء بأثر رجعى.





وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أنه فى حالة تعديل مادة فى القانون بأثر رجعى يتم اخذ الرأى النهائى بها نداءا بالإسم ، مشيرا إلى أنه من المقرر ان يتم التصويت على مشروع القانون بعد إدخال تعديل على هذه المادة خلال جلسات البرلمان والتى ستبدأ يوم 19 يوليو.





وأوضح أن أهمية مشروع قانون تنظيم شئون المهن الطبية تتخلص فى انه يساهم فى تعويض أسر الشهداء من الأطباء ويعوض الأطباء فى حالة حدوث عجز عن العمل أو إصابتهم بأمراض معدية.



