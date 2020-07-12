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برلمان

صحة البرلمان تكشف سبب تأجيل إقرار مشروع قانون تنظيم شئون المهن الطبية

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن البرلمان أرجأ التصويت على مشروع قانون تنظيم شئون المهن الطبية بعد إضافة مادة جديدة عليه تتعلق بصندوق تعويضات الشهداء.

وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تعديل المادة ينص على إضافة الأطباء الذين استشهدوا منذ بداية جائحة كورونا لصندوق تعويضات الشهداء بأثر رجعى.

وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أنه فى حالة تعديل مادة فى القانون بأثر رجعى يتم اخذ الرأى النهائى بها نداءا بالإسم ، مشيرا إلى أنه من المقرر ان يتم التصويت على مشروع القانون بعد إدخال تعديل على هذه المادة خلال جلسات البرلمان والتى ستبدأ يوم 19 يوليو.

وأوضح أن أهمية مشروع قانون تنظيم شئون المهن الطبية تتخلص فى انه يساهم فى تعويض أسر الشهداء من الأطباء ويعوض الأطباء فى حالة حدوث عجز عن العمل أو إصابتهم بأمراض معدية.

وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأثنين الماضى عقب الموافقة على 12 مشروع قانون بمنح وزير البترول الحق في التعاقد مع شركات للبحث والتنقيب والاستغلال للبترول والغاز والزيت الخام.

وشهدت جلسة مجلس النواب ، إقرار عدد من التشريعات والاتفاقيات الدولية، ومن بينها بدل مخاطر المهن الطبية، بحضور الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 19 يوليو، لاستكمال الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
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