وزير التعليم العالي: يمكن القول إننا تجاوزنا ذروة كورونا بفضل وعي المواطنين.. برلمانى: فترة شراسة الفيروس انتهت.. ونائب: ليس هناك ما يدعو للطمأنينة









سادت حالة من الجدل بين النواب بشأن تصريحات وزير التعليم العالى والتى أعلن فيها أ نه من الممكن أن نكون قد تجاوزنا مرحلة الذروة في كورونا، والآن في مرحلة تسطيح أرقام الإصابات، استعدادا للنزول بشكل تدريجي إلى أن تنتهي ، حيث أكد البعض أننا لاحظنا خلال الفترة الأخيرة أن فيروس كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر ، فيما أكد البعض الاخر أنه حتى وقتنا هذا فإن فيروس كورونا لايزال موجودا فى مصر بشكل مخيف.





فى البداية قال النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أننا لاحظنا خلال الفترة الأخيرة أن فيروس كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر ، مشيرا إلى أنه يكاد يكون فترة شراسة الفيروس انتهت.





وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تصريحات وزير التعليم العالى بشأن تجاوز مصر ذروة فيروس كورونا ليس مجرد تصريح ، ولكنه مبنى على معلومات رئسية ودراسات من أماكن مختلفة.





وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن خطورة فيروس كورونا بدأت تقل فى مصر ، حيث بدأت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تنخفض تدريجيا والواقع يؤكد ذلك ، وبالتالى فستعود الحياة إلى طبيعتها مرة اخرى ، وسنتعامل مع فيروس كورونا كأنه "دور برد عادى".





وتوافق معه فى الرأى النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان والذى قال أنه من الوارد أننا تجاوزنا مرحلة ذروة فيروس كورونا لأسباب كثيرة وهى أن الفترة الماضية شهدت انتشار واسع لفيروس كورونا ، ثم بدأت الإصابات والوفيات تقل تدريجيا خلال الأيام الماضية.

وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن السبب الثانى لتجاوزنا مرحلة ذروة فيروس كورونا هو أن التكالب على المستشفيات من المواطنين بدأ ينخفض خلال الأيام الماضية.

كما أوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن السبب الثالث هو أن فيروس كورونا بدأن ينخفض تدريجيا فى معظم دول العالم فى فترة الصيف، مشيرا إلى أن كل هذه الأسباب تؤكد أننا تخطينا مرحلة ذروة فيروس كورونا ، وأن الفيروس بدأ فى الإنحسار.

وتابع: التخوف من موجة ثانية من فيروس كورونا من الممكن أن يحدث نتيجة التقارب بين المواطن وعدم الالتزام بمراعاة التباعد الإجتماعى ، بالإضافة إلى عدم الإستعانة بالكمامة ، مطالبا المواطنين بإستمرار إتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، حتى اذا تخطينا مرحلة ذروة فيروس كورونا.





فيما اختلف معهم فى الرأى النائب حسني حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان والذى قال أنه حتى وقتنا هذا فإننى أرى أن فيروس كورونا لايزال موجودا فى مصر بشكل مخيف، وبالتالى فلا يجب ان نرسل رسالة طمأنينة للمواطنين الآن بشأن انتهاء ذروة فيروس كورونا.

وأكد حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة اتخاذ المواطنين للإجراءات الإحترازية اللازمة بشكل كامل لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى ضرورة اتباع المواطنين لإرشادات وزارة الصحة باعتبارها الملاذ الامن لهم لمواجهة هذه الجائحة.

وأشار عضو لجنة الصحة البرلمان إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعى بين المواطنين، قائلا: لو كانت ذورة فيروس كورونا انتهت لما رأينا المواطنين لازالوا يتبعون الإجراءات الإحترازية.





وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي،قال إن التاريخ سيتذكر كثيرا الجهود الكبيرة التي فعلتها مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.





وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا لمواجهة هذه الأزمة.





ونوه وزير التعليم العالي إلى أنه يمكن القول إنه من الممكن أن نكون قد تجاوزنا مرحلة الذروة في كورونا، والآن في مرحلة تسطيح أرقام الإصابات، استعدادا للنزول بشكل تدريجي إلى أن تنتهي.





وأشار عبد الغفار إلى أن انخفاض الأعداد بهذا الشكل اليومي سببه التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.