بعد رفض طعن المتهم بقتله .. حكاية الحسينى أبوضيف الصحفى الثائر ضحية المعزول وجماعته





ودعت الجماعة الصحفية فى مشهد جنائزى بحضور الاف الصحفيين الشهيد الصحفى الحسينى ابوضيف في ديسمبر -2012، بعد أن ظل لخمسة أيام فاقدًا للوعي بمستشفى القصر العينى ، ليستقر الى مثواه الأخير ، بمدافن العائلة بمدينة طما بمحافظة سوهاج





قضت محكمة النقض اليوم برفض طعن الإخواني محمود مكاوي فى إعادة إجراءات محاكمته، فى قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها المعزول محمد مرسي و آخرين التي تعود وقائعها لعام 2012 والذي شارك في أعمال التعذيب وإطلاق النيران والتي راح ضحيتها الصحفي الحسينى أبوضيف وآخرين وتأييد السجن المشدد 20 عاما ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمده لا تتجاوز 5 سنوات .





الحسينى ابوضيف المصور الصحفى الذى استشهد خلال "أحداث الاتحادية" فى 5 ديسمبر عام 2012 جاء من محافظة سوهاج للعمل الصحفى ، وأثناء تغطية للاحداث قتل على أيدى الإخوان أثناء توثيقه للاحداث امام قصر الإتحادية .





ولد الحسينى بسوهاج مركز طما عام ١٩٧٩ وتوفى عن عام ٣٣ وعمل مصور بجريدة الفجر ، وعندما كان يدرس بكلية الحقوق جامعة أسيوط،تم فصله ،لأنه حمل لافتة مكتوب عليها لا للفساد لا للتوريث وكان من المشاركين فى المظاهرات ضد النظام السابق





توفى أثر إصابته بطلق خرطوش فى الرأس وذلك أثناء تغطيته الاشتباكات امام قصر الإتحادية بين معارضى الرئيس و أنصار من الإخوان وتم نقله الى مستشفى الزهراء بمصر الجديدة ثم الى القصر العينى فى حالة وفاة اكلينيكيا وذلك بعد إصابته بخرطوش فى الرأس ادى الى كسور وتهتك فى خلايا المخ وكسر فى خلايا الفقرات وتوفى بالقصر العينى ودفن ببلدته فى مدينة طما بمحافظة سوهاج .





كان الراحل مهمومًا بالقضايا الوطنية، هذا بجانبه حبه للصحافة رغم التحاقه بكلية الحقوق ، وكان له نشاط واسع في الحزب الناصري، ويعد من أبرز الداعين للمظاهرات التي خرجت في 6 أبريل 2006، و2008 في أسيوط، لمنع التوريث، والمطالبة بمنع جرائم التعذيب في أمن الدولة، وسقوط النظام البائد.





كان الحسينى بطبعه مقاومًا للظلم، وهو ما دفعه للعمل في الصحافة على الرغم من كونه خريج كلية الحقوق، إلا أن سعيه لكشف الفساد وتوثيقه كان سببًا في استشهاده، حيث انضم إلى جموع المعارضين للإعلان الدستوري حينها، ليرصد ويوثق الانتهاكات بحق الثوار، حيث كان يرى الإعلان الدستوري بمثابة حبل المشنقة لثورة 25 يناير.





كانت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة قضت بالسجن المشدد 20 عاما للمتهم محمود مكاوي فى إعادة إجراءات محاكمته، فى قضية أحداث قصر الاتحادية التي تعود وقائعها لعام 2012





وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المتهم بالسجن بالمشدد 20 عاما، قبل أن يتم ضبطه وتعاد إجراءات محاكمته مجددا





وقالت في حيثيات الحكم أن جناية إستعمال العنف نتج عنها جريمة الاحتجاز دون وجه حق، إضافة إلى تعذيبات بدنية القانون يشدد في العقاب عليها بأن ترفع الحد الأقصى للعقوبة المقرره من السجن المشدد من 3 إلى 15 سنه إلى 20 عاما، والمحكمة استعملت حقها المقرر، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمده لا تتجاوز 5 سنوات.





وكانت محكمة النقض، قضت بتأييد الحكم الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين، بالسجن المشدد 20 سنة في القضية ذاتها، بعد رفضها أسباب الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، ليصبح الحكم الصادر بحقهم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه.





كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قد أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان و 10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لإثنين آخرين، لإدانتهم بإستعراض القوة والعنف والقبض والإحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض إعتصامهم السلمى أمام قصر الإتحادية الرئاسي يومي 5 و 6 ديسمبر 2012. وجاء الحكم حضوريًا بحق 9 متهمين





والمتهمون هم محمد مرسى وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث قصر الاتحادية.



