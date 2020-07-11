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السبت المقبل.. آخر موعد للتقديم للترشح لعضوية مجلس الشيوخ للقوائم والفردي

السبت 11/يوليه/2020 - 07:20 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري،  إن اليوم السبت هو نقطة انطلاق ماراثون وبدء تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

وأضاف المغازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي ام سي" الفضائية، إن السبت المقبل سيتم انتهاء عمليات التقديم للفردي  والقوائم.

وأوضح أن مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة جدا،  ولا بد من أن يكون لدينا مجلس شيوخ عالي المستوى.

وتابع أنه لا بد أن يكون سن العضو لا يقل عن ٣٥ سنة،  والمؤهل الدراسي لا يقل عن بكالريوس أو ليسانس، بالإضافة إلى وجود  الخبرات العملية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى عالي.

وأشار إلى أن انتقاء أعضاء المجلس  وفق شروط عالية، سيوفر مليارات الجنيهات التي كانت تتكبدها مصر في خسائر نتيجة تأجيل القوانين أو صياغتها بشكل غير صحيح.
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