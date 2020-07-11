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رياضة

حمادة صدقي: نقترب من مواجهة الزمالك وديا وفايلر طلب لقاء سموحة

السبت 11/يوليه/2020 - 07:24 م
حمادة صدقي المدير
حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة
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حسام الحارتي
أكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أن لاعبي الفريق يقتربون من خوض مباراة ودية أمام نادي الزمالك استعدادا لاستئناف الدوري المصري .

وقال حمادة صدقي في تصريحات صحفية :"اقتربا كثيرا من خوض وديه أمام نادي الزمالك خلال معسكر الفريق الأبيض في برج العرب ".

وتابع:" مباراة الزمالك ستكون يوم 17 أو 19 من الشهر الجاري وبعدها سنخوض مباراة مع حرس الحدود ومبارتين مع الاتحاد السكندري ليصبح الفريق على أتم الاستعداد لاستئناف بطولة الدوري .

وأوضح أن النادي الأهلي طلب خوض ودية أمام نادي سموحة قبل استئناف الدوري مشيرا إلي تأخر سيد عبد الحفيظ في تحديد الموعد لحين موافقة رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء ".

وأتم :" فايلر يرغب في مواجهة سموحة خصوصا عقب توقف سلسلة انتصاراته في مباراة الدوري الممتاز قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا .


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