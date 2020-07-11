اليد الخفية.. كيف تخترق الصين دوائر صنع القرار في بريطانيا؟

لسنوات، كان نشاط الحزب الشيوعي الصيني في الغرب محل أسئلة، لكن كتاب صدر مؤخرا، يكشف مدى التسلل المقلق للصين داخل المؤسسة البريطانية.





في كتاب بعنوان "اليد الخفية.. كيف يعيد الحزب الشيوعي الصيني تشكيل العالم"، يزعم الكتاب أن كبار السياسيين في بريطانيا اليمينيين واليساريين على حد سواء، يتصرفون بحماقة لصالح الصين، ما يعزز وجود ومصالح المعكسر الصيني في الحكومة البريطانية.





اقرأ أيضا:





وفقا لصحيفة "دايلي ميل" يوجد الكثير منهم في "48 Group Club " وهو مركز للتواصل الشبكي تم إنشائه في الخمسينيات من قبل أعضاء الحزب الشيوعي لبريطانيا العظمى، حيث تعد تلك المجموعة واحدة من أكثر الأدلة الصارخة على الطريقة التي تغازل بها الصين النخبة البريطانية.





يرى المؤلفان أن شبكات تأثير الحزب الشيوعي الصيني على النخب البريطانية، مترسخة للغاية لدرجة أن بريطانيا تجاوزت مرحلة اللاعودة، مشيرين إلى أن أي محاولة لتخليص نفسها من مدار بكين ستفشل على الأرجح.





كما تأتي الاستنتاجات في ظل تعرض رئيس الحكومة بوريس جونسون لضغوط متزايدة من عملاق التكنولوجيا "هواوي" للمشاركة في إنشاء شبكة الجيل الخامس البريطانية.





وجاء في الكتاب أن النظام الحاكم في الصين يستخدم البريطانيين البارزين لتعزيز مصالحه في تلك الدولة، حيث أجريت اتصالات مع ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وأيضا بوريس جونسون، كما أن مدينة لندن تقع تحت سيطرة الصينيين.





وبحسب الصحيفة، فإن أبناء مسؤولي الحزب الصيني البارزين، والمعروفين بالاسم، يمنحون وظائف بشكل روتيني في البنوك الدولية الكبرى.





ومن ضمن ما ذكره الكتاب، دفع وزارة الخارجية تمويل جزئي لمنظمة تتهم بمساعدة الحزب الصيني للهروب من التدقيق الغربي.





وكشف الكتاب عن استخدام الصين لتقنيات مختلفة للتجسس على الشخصيات البارزة، بما في ذلك أحد مستشاري بوريس جونسون، عندما كان يشغل منصب عمدة لندن.





وتعمل بكين على تقوية العلاقات بأصدقاء في الخارج، لكن يجب أن يكونوا قادرين على تعزيز مصالح الصين، وفقا للكتاب، وفي بريطانيا، لدى بكين العديد من "البلهاء المفيدين" وهو مصطلح استخدمه لينين لوصف المتحمسين السذج للثورة الروسية.





ويقول الكتاب إن المنتدى الصيني البريطاني "48 جروب كلاب" بنى نفسه ليصبح أقوى أداة للتأير تستخدمها بكين في جمع المعلومات الاستخباراتية والحساسة في المملكة المتحدة



