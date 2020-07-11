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لو هتسافر .. هاني الناظر يقدم 9 نصائح يجب اتباعها فورا

السبت 11/يوليه/2020 - 08:27 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية
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حياة عبد العزيز
كثيرون يتوجهون هذه الايام للشواطئ للاستمتاع بنسمة هواء نقية والجلوس أمام البحر، لتحسين الحالة المزاجية بعد جلوس لأكثر من 3 أشهر في المنزل، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعلق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للاستمتاع بيوم هادئ.

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وتمثلت نصائح الناظر فيما يلي :
1- ارتداء ملابس قطنية بيضاء.

2- حمل شمسية يد صغيرة لحمايتك من الأشعة الضارة.

3- ارتداء الكاب أو القبعة ونظارة شمسية لحماية العين.

4- الإكثار من شرب الماء.

5- احرص باستمرار على حك قدمك في الرمال للتخلص من الجلد الميت والفطريات الموجودة بين أصابع القدم.

6- الجلوس في الشمس بعد الساعة 4 للحصول على فيتامين د.

7- دهن الشعر بزيت اللوز الحلو لحمايته من البحر المالح.

8-عدم وضع المكياج، سوف يسبب بقع داكنة على البشرة.

9- عدم السير حافي القدمين.

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