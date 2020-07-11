اغتصب الاول وقتل الثاني .. تفاصيل جريمة ذبح طفلي نجع ونس فى اسوان..صور

ادلى المتهم بقتل طفلين بنجع ونس مركز دراو محافظة اسوان باعترافات تفصيلية فى واقعة اغتصابه لاحدهما وقتله وانهاء حياة اخر شاهد الجريمة.





قال المتهم انه استدرج الطفلين المجنى عليهما إلى المنطقة الزراعية واعتدى على احدهما جنسيا واثناء ذلك شاهده الطفل الثانى وخوفا من افتضاح امره قرر التخلص من الطفلين بعد ان هدداه بفضح امره واخبار اسرتيهما بالواقعة فقرر التخلص منهما.

وتابع المتهم في اعترافاته أنه استل " منجل " كان بحوزته وذبح الطفلين وتركهما بالارض الزراعية وعاد الى منزله ومارس حياته الطبيعية و تظاهر امام الأهالي بالحزن عقب سماع خبر العثور على جثى الطفلين مقتولين فى الزراعات .





وأكد المتهم ان الشيطان سيطر على عقله عقب مشاهدة الطفل الصغير فقرر استدراجه الى الارض الزراعية و اغتصابه نظرا لصغر سنة وانه لن يفضح سره .





وانه قرر ارتكاب الجريمة عقب تهديده من الطفلين بإخبار اسرتيهما بالواقعة وخوفا من الفضيحة والمشاكل قرر التخلص منهما وفوجئ بقوات الشرطة تلقى القبض عليه داخل منزله .





وكانت الاجهزة الامنية بمديرية امن اسوان تلقت بلاغا من الاهالى بالعثور على طفلين مقتولين فى الارض الزراعية بمنطقة نجع ونس بمركز دراو مذبوحين بمنجل بعد الاعتداء على احدهما جنسيا.





تم تشكيل فريق بحث لفحص ملابسات الجريمة وسرعة كشف غموضها وتبين أن الجثتين للطفلين معاذ 6 سنوات وحمزة 4 سنوات وبمناظرة الجثتين تبين وجود جرح ذبحى بمنطقة الرقبة واثار خنق وتبين وجود اعتداء جنسي على احدهما .









تم نقل الجثتين الى المستشفى وتبين من التحريات وشهود العيان أن وراء الجريمة المتهم الذى يبلغ من العمر 17 سنة وبإلقاء القبض عليه ومواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وانه استدرجهما الى المنطقة الزراعية واغتصب احدهما وكان يعتزم اغتصاب الاخر لكنه خاف من افتضاح أمره فقرر انهاء حياتهما ذبحا بمنجل يستخدم فى الزراعة وفر هاربا من مكان الواقعة وأمرت بحبسه 4 أيام وجدد قاضى المعارضات تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات