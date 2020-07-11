مدير خدمات نقل الدم: الاستعانة بخط ساخن ومنشورات للتوعية بضرورة التبرع خلال كورونا

قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، إنه منذ بداية ظهور أزمة كورونا وتوقعنا حظر التجوال والذي بالطبع سوف يؤثر على التجمعات والتى تعتمد عليها حملات التبرع بالدم في الشوارع والميادين كذلك الحملات المنظمة في الجامعات والنوادى وكذلك خوف المواطنين من انتقال العدوى بالتواجد في المنشآت الطبية.





وأكد سراج الدين، في تصريحات لصدي البلد، أنه لمواجهة قلق المتبرعين من التبرع بالدم في ظل جائحة كورونا قمنا بتوعية المواطنين بخصوص التبرع بداخل المراكز التابعة لخدمات نقل الدم القومية وتحفيز المتبرعين المنتظمين في المشاركة بمبادرة عشان الدم ميقلش.





وأشار مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إلي أنه تم نشر المزيد من المنشورات التوعوية بالحقائق العلمية المبسطة حول التبرع بالدم وأهميته وأن حاجة المريض للدم مستمرة مهما تغيرت الظروف والدعوة لاستمرار عطاء المتبرعين.





وأضاف، أنه تم تسهيل التواصل مع المراكز التابعة لخدمات نقل الدم القومية بوسائل متعددة للوصول لكافة الفئات وهي:



