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تعليم

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا.. اليوم

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:02 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) و الجغرافيا للشعبة الأدبية.

كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء).

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة ( بمدارس المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).

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وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية تسير حتى الان بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات.

وتقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا. 

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وعلى جانب آخر .. تحرص وزارة التربية والتعليم ، على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين في كنترولات الثانوية العامة يوميا ، لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا. 
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