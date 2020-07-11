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أخبار العالم

انفجار ضخم في مصنع بالصين.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 08:48 م
انفجار في الصين
انفجار في الصين
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قسم الخارجي
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية صينية أن انفجارا قويا هز مصنعا في مقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين في ساعات متأخرة من اليوم السبت.

أكدت تقارير أولية أن موجة الانفجار الذي وقع في مدينة فوشين حطمت نوافذ المنازل المحيطة، مضيفة أن فرق الإطفاء والإسعاف تعمل حاليا في موقع الحادث.


ولم تصدر بعد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث ولا يزال الغموض يلف سببه.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة الانفجار.
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