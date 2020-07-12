بدء تصحيح امتحاني الاستاتيكا والديناميكا في كنترولات الثانوية العامة.. اليوم

تبدأ كنترولات الثانوية العامة اليوم في تقدير درجات العينة العشوائية لإمتحاني "الاستاتيكا" و"الديناميكا" لطلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة.





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وأكد الأستاذ جمال الشاهد مدير عام تنمية مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال المقالى ويكتب حاصل الجزيئات على صورة بسط، ومقام.





وقال : فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام وتعطى للطالب الدرجة الأعلى، ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل (سبق تقديرها).





وأوضح أنه فى حالة السؤال الذى به فقرتين يطلب من الطالب اختيار إجابة واحدة؛ يتم تقدير الفقرتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى منهما.





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وأشار إلى أنه فى حالة السؤال الموضوعى يأخذ الطالب واحد أو صفر فقط ولا يجوز إعطائه نصف درجة على الخطوات





وقد أجازت الهيئة الفنية اعتبار أي إجابة للسؤال 9 (أ) فى امتحان مادة الديناميكا يمنح الطالب الدرجة كاملة.