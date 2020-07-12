زنغنه: إيران تنوي تطوير صناعتها النفطية رغم العقوبات الأمريكية

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في كلمة نقلها التلفزيون يوم السبت إن إيران عازمة على تطوير صناعتها النفطية رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.



وقال زنغنه ”لن نستسلم تحت أي ظروف... علينا زيادة قدرتنا حتى نتمكن عند الضرورة وبقوة كاملة من دخول السوق واستعادة حصتنا السوقية“.



كان الوزير يتحدث قبل توقيع عقد بقيمة 294 مليون دولار بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة برشيا الإيرانية للنفط والغاز لتطوير حقل ياران المشترك مع حقل مجنون العراقي المجاور.



وذكر موقع شانا الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية أن الاتفاق يهدف إلى إنتاج 39.5 مليون برميل من النفط من حقل ياران الواقع في إقليم خوزستان بجنوب غرب إيران.



وتتراوح صادرات إيران النفطية من 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا، هبوطا مما يربو على 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل 2018. ويرجع ذلك للعقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها في 2018 بعد أن انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.



وتراجع إنتاج الجمهورية الإسلامية من النفط الخام إلى النصف ليصل إلى نحو مليوني برميل يوميا.

