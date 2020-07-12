AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

زنغنه: إيران تنوي تطوير صناعتها النفطية رغم العقوبات الأمريكية

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:01 ص
نفط
نفط
Advertisements
رويترز
قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في كلمة نقلها التلفزيون يوم السبت إن إيران عازمة على تطوير صناعتها النفطية رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.

وقال زنغنه ”لن نستسلم تحت أي ظروف... علينا زيادة قدرتنا حتى نتمكن عند الضرورة وبقوة كاملة من دخول السوق واستعادة حصتنا السوقية“.

كان الوزير يتحدث قبل توقيع عقد بقيمة 294 مليون دولار بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة برشيا الإيرانية للنفط والغاز لتطوير حقل ياران المشترك مع حقل مجنون العراقي المجاور.

وذكر موقع شانا الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية أن الاتفاق يهدف إلى إنتاج 39.5 مليون برميل من النفط من حقل ياران الواقع في إقليم خوزستان بجنوب غرب إيران.

وتتراوح صادرات إيران النفطية من 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا، هبوطا مما يربو على 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل 2018. ويرجع ذلك للعقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها في 2018 بعد أن انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.

وتراجع إنتاج الجمهورية الإسلامية من النفط الخام إلى النصف ليصل إلى نحو مليوني برميل يوميا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت والسعودية تتفقان على وقف انتاج النفط من حقل الخفجي المشترك

ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا..مسلحون مجهولون يهاجمون حقل الشرارة النفطي فى ليبيا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

أضرار خل التفاح ومتى تصاب بها ؟

مكلمة وخناقات.. وزير الرى الأسبق: مفاوضات سد النهضة غير مبشرة وأخشى التسويف

فترة شراهة الفيروس انتهت.. برلماني: كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر

على إنستجرام.. ميدو يشارك جمهوره صورة برفقة زوجته وحسين فهمي

بعد ظهوره بها لأول مرة.. سر رفض ترامب ارتداء الكمامة منذ بداية جائحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة

بأقل تكلفة.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون

تقوي المناعة.. 3 وصفات منزلية لـ علاج نزلات البرد