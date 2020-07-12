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اقتصاد

اليوم.. المالية تنتهى من صرف رواتب العاملين عن شهر يونيو الماضي

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:02 ص
وزير المالية
وزير المالية
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محمد يحيي
تنتهى وزارة المالية، اليوم الأحد؛ عمليات صرف بواقي مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الخاضعة للموازنة العامة والهيئات الخدمية والاقتصادية بالاضافة للمستحقات الأخري، لليوم الثالث علي التوالي؛ والتي جري بدايتها الأربعاء الماضي.

ونجحت وزارة المالية خلال الأربعاء الماضي في صرف بواقي المرتبات و المكافآت والمتسحقات المالية الأخري للعاملين الجهاز الحكومي عن شهر يونيو الماضي.
وصرفت الوزارة تلك الستحقات عن ختام موازنة العم المالي الماضي؛ إذ تم  تدبير تلك المصروفات لأكثر من 60 جهة ووزارة وهيئة تابعة؛ شملت  وزارات " التخطيط، المالية، الداخلية، الخارجية، التربية والتعليم، التعليم العالي، الصناعة والتجارة، التموين، قطاع الأعمال العام، السياحة، الآثار والثقافة، التعاون الدولي والاستثمار، الصحة، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، الهيئات القضائية، الأزهر الشريف، البرلمان" و الهيئات التابعة و الخاضعة علي مستوي المحافظات.

ومنذ الشهور الـ4 الماضية بالتزامن مع تفشي وباء كرورونا المستجد؛ بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز المصرفي في تبكير مواعيد صرف رواتب العاملين الدولة، عبر صرف المستحقات الشهرية لهم علي الحسابات البنكية الخاصة بهم إلي بطاقات الـ ATM بعد اتمام عمليات ميكنة الرواتب الحكومية.
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