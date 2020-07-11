AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحرك أوروبي لمنع أردوغان من تحويل آيا صوفيا إلى مسجد

السبت 11/يوليه/2020 - 08:53 م
تحرك أوروبي لمنع
تحرك أوروبي لمنع أردوغان من تحويل آيا صوفيا إلى مسجد
Advertisements
قسم الخارجي
يسعى أعضاء في البرلمان الأوروبي لمواجهة قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل معلم آيا صوفيا، إلى مسجد وسط انتقادات دولية للقرار المثير للجدل.


يجمع أعضاء البرلمان الأوروبي توقيعات ليتم توجيهها لى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، وللمدير العام لليونسكو  بمبادرة من حزب " الديمقراطية الجديدة" اليوناني الحاكم، بهدف إنقاذ معلم "آيا صوفيا" باعتباره موقع للتراث العالمي.


اقرأ أيضا:


وذكرت وسائل إعلام روسية أن الرسالة ستحظى في الغالب بتوقيع جميع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف البلدان والتكتلات السياسية، باستثناء اليمين المتطرف.


وجاء في جزء من الرسالة نشرتها وكالة "تاس" أن الحكومة التركية تستغل آيا صوفيا لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي، وتعكير العلاقات بين الأديان، وهي تثبت بهذه الممارسة، أنها  تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والمبادئ والقيم الأوروبية.


وأشارت الرسالة إلى بيان اليونسكو الذي أكد أنه يجب على الدول أن تضمن عدم فرض أي تغيير على القيمة العالمية لموقع التراث العالمي الموجود على أراضيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان يوقع قرارا بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

يستفز المسيحيين.. سياسي يوناني ينتقد تركيا ويرفض تحويل كاتدرائية آيا صوفيا إلى مسجد

بعد تحويله إلى مسجد.. السلطات التركية تعتزم تغطية الأيقونات المسيحية في آيا صوفيا

ترشيحاتنا

فضيحة مدوية للدوحة.. وثائق مسربة تكشف فساد حمد بن خليفة أمير قطر السابق

القصة الكاملة لـ اعتراف زوجة ويل سميث بخيانتها له

نجم الهند الأول.. إصابة أميتاب باتشان بفيروس كورونا

التموين تكشف تفاصيل صراع العلامات التجارية بين الأهلي والزمالك

خالد الجندي يحذر: الخيانة الزوجية لها سببان

هل يجزء شراء اللحم عن الأضحية .. عالم أزهري يجيب

AdvertisementS

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

فترة شراهة الفيروس انتهت.. برلماني: كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر

بعد تضحيته من أجل الزمالك.. نجم بيراميدز يواجه أزمة مع إدارة النادي

هل يتم سحب نوبل من آبي أحمد.. إريتريا تعلن فشل اتفاقية السلام مع إثيوبيا

أرسلا صوره عاريًا لزوجته.. مباحث الدقهلية تضبط رجليّ أعمال عذّبا شخصًا

اغتصب الاول وقتل الثاني .. تفاصيل جريمة ذبح طفلي نجع ونس فى اسوان..صور

بعد وفاة محمود رضا.. صلة القرابة بين فريدة فهمى وشيرين رضا

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس لا ينتقل بالهواء ومنظمة الصحة متخبطة

النقض تؤيد السجن 20 عامًا لقاتل الصحفى الحسينى أبو ضيف في أحداث الاتحادية

باسني ولمس أجزاء من جسمي.. ضبط محمد هاشم صاحب دار ميريت للطباعة بتهمة التحرش

عملية هجومية.. مدير الكلية البحرية الأسبق: إبرار قواتنا المسلحة تم على ساحل يسيطر عليه العدو

لجنة مواجهة كورونا بوازرة الصحة: دواء مصري خالص للعلاج قيد الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل مراكز التجميل.. 3 وصفات باستخدام الحليب لـ علاج مشاكل البشرة

اغتصب الاول وقتل الثاني .. تفاصيل جريمة ذبح طفلي نجع ونس فى اسوان..صور

لو هتسافر .. هاني الناظر يقدم 9 نصائح يجب اتباعها فورا