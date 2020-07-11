تحرك أوروبي لمنع أردوغان من تحويل آيا صوفيا إلى مسجد

يسعى أعضاء في البرلمان الأوروبي لمواجهة قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل معلم آيا صوفيا ، إلى مسجد وسط انتقادات دولية للقرار المثير للجدل.









يجمع أعضاء البرلمان الأوروبي توقيعات ليتم توجيهها لى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، وللمدير العام لليونسكو بمبادرة من حزب " الديمقراطية الجديدة" اليوناني الحاكم، بهدف إنقاذ معلم "آيا صوفيا" باعتباره موقع للتراث العالمي.









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وذكرت وسائل إعلام روسية أن الرسالة ستحظى في الغالب بتوقيع جميع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف البلدان والتكتلات السياسية، باستثناء اليمين المتطرف.









وجاء في جزء من الرسالة نشرتها وكالة "تاس" أن الحكومة التركية تستغل آيا صوفيا لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي، وتعكير العلاقات بين الأديان، وهي تثبت بهذه الممارسة، أنها تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والمبادئ والقيم الأوروبية.







