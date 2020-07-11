رئيس جامعة عين شمس: حققنا تقدما جيدا في التعليم الالكتروني.. وعميدة كلية البنات: إطلاق "مصريقيا" احدث مجلة دولية للدراسات المصرية الإفريقية

افتتاح المؤتمر الدولي الرابع الالكترونى ببنات عين شمس





_ رئيس جامعة عين شمس : حققنا تقدما جيدا فى التعليم الالكترونى





_ نائب رئيس الجامعة: تدعم تبادل المعارف و مناقشة بحوث المستقبل لافريقيا.





_ عميدة كلية البنات : مصريقيا احدث مجلة دولية للدراسات المصرية الإفريقية.





- حنان الشاعر: الموتمر ناقش ثلاثة محاور فى بحوث المستقبل فى الاداب والعلوم والتربيه









افتتحت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الرابع التي تستضيفه كلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعه عين شمس وينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية تحت عنوان "المستقبل واجندة افريقيا ٢٠٦٣ افاق التكامل والتنميه" الكترونيا بحضور السفير حسين هريدى وعدد من أساتذة الكلية.









اقرأ ايضا :









وتوجه الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس بالشكر لكل القائمين على اعداد المؤتمر في ظل الظروف الصعبه التي تمر بها مصر والعالم فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد لافتا إلى أن المؤتمر ينصب حول موضوعات هامه فى الشان الافريقى حول اجندة افريقيا ٢٠٦٣ وما قبلها من اجندة ٢٠٣٠، فالاهتمام بالشان الافريقى شهد انجازات كبيره في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه.









وأضاف ان مصر وكل الدول الإفريقية واجهت تحديات وصعابا كثيرة فى ظل فيروس كورونا المستجد وما ترتب علية من آثار اقتصاديه واجتماعية وخاصة على الصحة والتعليم، لافتا إلى أن الظروف جعلت الكل يهتم بالتعليم الالكترونى والبنية الرقمية والتى كنا قد احرزنا فيها سابقا تقدم ملحوظ، فالتعليم الالكترونى على سبيل المثال كان موجود بكلية الطب منذ أكثر من ١٠ سنوات أما اليوم فهى لم تعد رفاهية بل أصبحت الزام علينا الاهتمام به بل اصبح الوسيلة الأساسية المتاحة للتعليم مؤكدا إن اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونة والعاملين بالجامعة كانوا على قدر المسئولية وفى وقت قياسى رفعوا المادة العلمية على المنصات الالكترونية كما حذت باقى الجامعات المصرية الأخرى نفس الحذو.





وعن تقييم التجربة اكد رئيس الجامعة إنها تجربة جيده حققنا فيها نسبة معقوله من النجاح والتحدى الكبير سيكون اتاحة الامتحانات الالكترونية، لافتا إلى أن السنوات القادمة سوف تشهد إختلاف ملحوظ فى شكل التعليم سواء الجامعى أو قبل الجامعى.





كما ان الأمر نفسه ينطبق على الممارسة الصحية التى تاثرت كثيرا وواجهت العديد من التحديات والتى سوف تؤثر على شكلها خلال السنوات القادمة.





واشار الى أن المؤتمر يضم اجندة دسمه تضم موضوعات هامة ومن المتوقع صدور توصيات هامة عنه.









وأكدت ا.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا المؤتمر يأتى في إطار دعم الاجندة الإفريقية ٢٠٦٣ والتي تعكس الرؤية الإفريقية المستديمة "لوحدة وازدهار وسلام القارة الافريقية ، مدفوعة بسواعد مواطنيها أنفسهم لتمثل قوة حيوية على الصعيد الدولي"، لافتا إلى أن المؤتمر يعكس رؤية جامعة عين شمس لدعم تبادل المعارف والحصول عليها إلكترونيا باستخدام قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.









وأوضح سنجاب إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية إفريقيا، ومناقشة بحوث مستقبل القارة الإفريقية ،وتبادل المعارف، وتعزيز الشراكة والتنافسية الدولية، ومناقشة القضايا والاهتمامات المشتركة، كما يطمح المؤتمر إلى تعزيز السلام والقضاء على الصراعات، وتحقيق مبادئ الإنسانية، والتفاعلات ، والخبرات، و الأفكار المتبادلة بهذا المؤتمر عن القارة الافريقية،الامر الذى سيعمل على إثراء خطة جامعة عين شمس المستقبلية للبحوث والتنمية.









وأكدت أ.د. رقية حسين شلبي عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية-جامعة عين شمس أن المؤتمر الإلكتروني الدولي الرابع لبحوث المستقبل وأجندة إفريقيا 2063: آفاق التكامل والتنمية"، والذي تنظمه الكلية يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الإفريقي، حيث أطلق الاتحاد الإفريقي رؤية جديدة للقارة الإفريقية بعنوان "أجندة 2063"، وهدفها: "إفريقيا التي نريد". وقد جاءت هذه الرؤية في إطار دعوة للعمل في المجتمعات الإفريقية كافة، لبناء قارة إفريقية متحدة ومزدهرة.









وأضافت إن أحد أهم أهداف هذا المؤتمر تسليط الضوء على أهمية القارة الإفريقية ودورها القيادي في العالم، وبحث سبل الوصول إلى مستقبل أفضل للقارة الإفريقية، وتعزيز التنافسية الدولية. ولهذا دعا المؤتمر كوكبة من المتحدثين البارزين في مجالات الجغرافيا، والتاريخ، والأدب، والتعليم، والعلوم، للمساهمة في تنفيذ الموضوعات البارزة في أجندة افريقيا.









وأعلنت عن إطلاق أحدث المجلات البحثية للكلية وهي بعنوان: "مصريقيا" المجلة الدولية للدراسات المصرية الأفريقية، معربه عن املها أن تسهم هذه المجلة في تشجيع إنتاج ونشر المعرفة بماضي إفريقيا وحاضرها، وتهدف هذه المجلة إلى تأمين فهم أفضل لإفريقيا في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والبيئية كافة. كما أن المجلة ستعمل على تسهيل تبادل الخبرات بين الباحثين والمؤسسات الإفريقية في التخصصات المتعددة، وإثراء معرفتنا بالقارة الإفريقية التي نعيش فيها ونقدرها.









وتحدثت ا. د. حنان الشاعر وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث عن محاور المؤتمر في ضوء أجندة افريقيا للتنميه 2063 مشيره إلى انه يضم بحوث المستقبل في الآداب والتى تشمل موضوعات الديمقراطيه وحقوق الانسان وتنميه المراه والتنشئه السليمه ورعايه الطفل القيم والاخلاق والهويه الثقافيه الامن والسلامه وحفظ السلام تنميه الاقتصاد ورق السياحه بالتجاره والاستثمار تطوير المجتمعات السكانيه القضاء على الفقر وتنميه القدرات البشريه زياده الاعمال لدي الشباب والنساء تعزيز الروابط في القاره الافريقيه تاريخيا وثقافيا الارتقاء بالثقافات في مجالات الاداب والفنون،

ثانيا بحوث المستقبل في العلوم والتى تتناول تكنولوجيا الابتكارات وجوده الخدمات الطبيه والعلاجيه الصحه وايجاد الغذاء الصحي ومواجهه الامراض والبنيه التحتيه لنقل وشبكات الاتصال والطاقه والموارد الطبيعيه وحفظ المناخ تحديث الزراعه والزراعات تنميه الثورات الطبيعيه والحفاظ عليها.







