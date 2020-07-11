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محافظات

محافظ الغربية يستمع للشباب 9 أيام.. ويشيد بالأفكار والمبادرات الوطنية

السبت 11/يوليه/2020 - 09:53 م
لقاء محافظ الغربية
لقاء محافظ الغربية بالشباب
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احمد علي
انتهت اليوم المقابلات الشخصية للشباب المتقدم للانضمام لفريق "متطوعو الغربية"، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ، وأعضاء اللجنة اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ومحمود ممتاز عضو المكتب الفني للمحافظ ومنسق الفريق.




أشاد محافظ الغربية بأفكار الشباب المتقدم للانضمام للفريق ومبادراتهم البناءة الوطنية في خدمة محافظة الغربية في كافة القطاعات ، حيث حرص علي حضور جميع المقابلات والاستماع لـ 192 شابا وفتاة علي مدار 9 أيام.

وأوضح الدكتور طارق رحمي انه سيتم الإعلان قريبًا عن أسماء الشباب الفائز والذي سيتخطى 150 شابا وفتاة نظرًا لوجود شباب متميز.

كما أشار أن يتبع ذلك مباشرة اجتماع لعرض خطة الفريق طبقا للمبادرات التي تم طرحها خلال إجراء المقابلات.
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