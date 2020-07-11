محافظ الغربية يستمع للشباب 9 أيام.. ويشيد بالأفكار والمبادرات الوطنية

انتهت اليوم المقابلات الشخصية للشباب المتقدم للانضمام لفريق "متطوعو الغربية "، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ، وأعضاء اللجنة اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ومحمود ممتاز عضو المكتب الفني للمحافظ ومنسق الفريق.









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أشاد محافظ الغربية بأفكار الشباب المتقدم للانضمام للفريق ومبادراتهم البناءة الوطنية في خدمة محافظة الغربية في كافة القطاعات ، حيث حرص علي حضور جميع المقابلات والاستماع لـ 192 شابا وفتاة علي مدار 9 أيام.





وأوضح الدكتور طارق رحمي انه سيتم الإعلان قريبًا عن أسماء الشباب الفائز والذي سيتخطى 150 شابا وفتاة نظرًا لوجود شباب متميز.



