مجلس الشباب المصري بالغربية يناقش البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية

نظم مجلس الشباب المصرى بالغربية ، ورشة عمل عبر برنامج زووم حول "البرنامج الوطنى لتعزيز المشاركة السياسية" وتناول البرنامج تعريف التسويق السياسي وتاريخه وتطوره وأهمية المشاركة السياسية والحملات الانتخابية والهيكل التنظيمي لها وكيفية إدارتها وابرزت ورشة العمل دور الإعلام في تعظيم وتفعيل المشاركة السياسية.

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تحدث خلالها الدكتور محمد شلبي، منسق الدلتا بمجلس الشباب المصري ، موضحًا سعي مجلس الشباب المصرى بالغربية، لنشر الوعى وتعظيم دور المواطن في المشاركة السياسية.





تناولت ورشة العمل تعريف الناخب بدوره فى اختيار من يمثله وكذلك إعداد الناخبين فى المجالس النيابة (الشيوخ - النواب) والمجالس المحلية، معرفًا مفهوم التسويق السياسي، وأبرز تاريخه وتطوره وبَين أهمية المشاركة السياسية والحملات الانتخابية والهيكل التنظيمي لها وكيفية إدارتها.





أوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الامناء بمجلس الشباب المصري، مفهوم الشكل الهرمى التشريعى وكيفية صياغة القوانين واللوائح وكذلك تعديلها، وأيضًا كيفية طلب الاستجواب والإحاطة وسحب الثقة وانواع المهارات الوظيفية والحياتية للناخبين وكذلك الشق المالى المتمثل في: (الميزانيات والموازنة والحساب الختامى وكيفية الرقابة ).





وخرجت ورشة العمل التي شارك بها شباب مجلس الشباب المصري بالغربية، والمركز الإعلامي التابع للمجلس بعدة توصيات عقب ما تم من نماذج محاكاة مُصغر للمجالس النيابية والمحلية وذلك بمشاركة آراء نخبة من الخبراء والقانونيين وأساتذة السياسة وبحضور عدد كبير من شباب المجلس وكوادره وجاءت أبرز هذه التوصيات كما يلي :



