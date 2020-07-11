الشعب الجمهوري يعلن الدفع بأمين المرأة بالاسماعيلية في انتخابات الشيوخ

أعلنت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الاسماعيلية الدفع باحدى القيادات النسائية وامين المراة لخوض انتخابات الشيوخ المنتظرة.









وقالت أمانة الحزب في بيان لها: علي بركه الله وبتوفيقه نقدم لأبناء وطننا الحبيب مرشحه حزب الشعب الجمهوري بالاسماعيليه السيده الفاضله والاعلاميه الكبيره فيبي فوزي امينه المرأة بهيئة مكتب الحزب لمحافظة الاسماعيليه، ضمن مرشحي القائمه الوطنيه من أجل مصر (مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.









جاء ذلك تأكيدا لما انفرد به صدي البلد في الساعات الاولي من اليوم الاول للتقدم باوراق الترشح بانتخابات الشيوخ وعلي مدار اسبوع، حيث كشفت مصادر حزبية لنا الدفع باحدى القيادات النسائية والمميزة في العمل الخدمي وصاحبة الخبرة والتاريخ المجتمعي المميز في مجال حقوق المرأة من خلال عضويتها السابقة بمجلس قومي المرأة، وعملها بتليفزيون القناة.









ويفاجأ الشعب الجمهوري اهالي الاسماعيلية بالدفع بالسيدة فيبي لخوض انتخابات الشيوخ، معتمدا على كونها وجه جديد في العمل السياسي.

وتشغل فيبي فوزي منصب أمين المرأة بالحزب الجمهوري.

ولم يعلن حزب الشعب الجمهوري أسماء مرشحيه حتى الآن، ولكن عقدت أمانة محافظة الإسماعيلية للحزب أول اجتماعاتها مع أمانة الإعلام لعرض الخطة الكاملة والاستعدادات الإنتخابية المقبلة.

وترأس الإجتماع أحمد العايدى الأمين العام بالمحافظة بحضور المهندس عبد الله الزغبى الأمين المساعد لشئون التنظيم و جمال مسعود الامين المساعد للإعلام والتثقيف، والمرشحين بقوة لخوض انتخابات "الشيوخ".

وأكد الأمين العام للحزب أن الفترة القادمة تتطلب جهدا كبيرا من الهيكل الإعلامى لتوعية المواطنين بأهمية تواجد الحزب لصالح اهالى الاسماعيليه من خلال التواصل المستمر والمباشر فى كل أرجاء المحافظة.

كما تطرق الإجتماع استعراض خطة النشاط خلال المرحلة المقبلة وبعض المبادرات التى تهم المواطن بصورة مباشره وجاهزية الحزب لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء مجلس الشيوخ أو النواب والمجالس المحلية او أمين الإعلام.

وأكد الأمين العام للحزب أن نجاح أى منظومة تعتمد بنسبة كبيرة على اللجنة الإعلامية من خلال جميع التخصصات " إذاعة - تليفزيون - صحافة - التواصل الإجتماعى ".





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