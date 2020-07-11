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نستهدف 250 مليار جنيه مكاسب.. وزير النقل: نقل البضائع سكة حديد بشراكة مع قطاع الأعمال

السبت 11/يوليه/2020 - 09:34 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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هاني حسين
قال الفريق مهندس، كامل الوزير وزير النقل، إن الجرارات الجديدة تمكننا من نقل البضائع لتحقيق مكاسب بجانب نقل الركاب.


وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "يتم تحويل قطاع نقل البضائع في السكة الحديد إلى شركة".


وتابع كامل الوزير: "شراكة مع وزارة قطاع الأعمال لإنشاء شركة مشتركة بها جرارات سكك حديد وجرارات وشاحنات النقل لنقل البضائع".


وأكمل كامل الوزير: "تم عقد اجتماعات مع وزير قطاع الأعمال من أجل بحث كيفية إنشاء شركة لنقل البضائع".


ولفت كامل الوزير: "المشغل لتلك الشركة اجنبي من اجل ضمان نجاح تلك الشركة وتوفير مكاسب ودخل جيد"، مضيفا: "نستهدف  توفير 250 مليار جنيه مصري من خلال خطة التطوير".
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