لمواجهة آثار كورونا.. 16 ولاية ألمانية تسعى لاقتراض 95 مليار يورو

ذكرت مجلة دير شبيجل اليوم السبت ، أن 16 ولاية ألمانية تعتزم اقتراض 95 مليار يورو (107 مليارات دولار) ديونا جديدة ضمن جهودها للإنفاق بهدف حماية الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.
تأتي هذه الخطوة إضافة إلى الديون البالغة 218.5 مليار يورو والتي تخطط الحكومة الاتحادية لإصدارها للمساعدة في تمويل دعم الاقتصاد الذي من المتوقع أن ينكمش بما يزيد على 6 بالمئة هذا العام بسبب أزمة كورونا وإجراءات العزل العام.
وقالت المجلة إن الولايات لديها بالفعل ديون إجمالية تبلغ حوالي 580 مليار يورو.
تأتي هذه الخطوة إضافة إلى الديون البالغة 218.5 مليار يورو والتي تخطط الحكومة الاتحادية لإصدارها للمساعدة في تمويل دعم الاقتصاد الذي من المتوقع أن ينكمش بما يزيد على 6 بالمئة هذا العام بسبب أزمة كورونا وإجراءات العزل العام.
اقرأ أيضاً:ووفقا لحسابات دير شبيجل، بعد إجراء مسح لوزارات المالية بالولايات التي تتمتع باستقلالية واسعة في ظل نظام الحكم المتطور للغاية في البلاد؛ فإن الولايات ستتحمل ديونا إضافية بقيمة 95 مليار يورو.
بحلول 2021.. توقعات بعودة الاقتصاد الألماني إلى مستوى العام الماضي
مستشارون: الاقتصاد الألماني سينكمش 6.5% هذا العام بسبب كورونا
بحلول 2021.. توقعات بعودة الاقتصاد الألماني إلى مستوى العام الماضي
مستشارون: الاقتصاد الألماني سينكمش 6.5% هذا العام بسبب كورونا
وقالت المجلة إن الولايات لديها بالفعل ديون إجمالية تبلغ حوالي 580 مليار يورو.