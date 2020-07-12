سكان شارع الزهراء بأغاخان شبرا يستغيثون من بالوعات الصرف المفتوحة

أستغاث المواطن سامح فانوس ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود بالوعة صرف صحي بدون غطاء فى شارع الزهراء أغاخان شبرا محافظة القاهرة .





ويقول فى رسالته : البالوعة مرتفعة عن الشارع بصورة مبالغة، ما تسبب فى تعطيل حركة المرور وانسداد فى خط الصرف ما يتسبب فى غرق الشارع بالمياه، مشيرا إلى أنه تم التقدم بعدة شكاوى لوضح حل نهائى لها.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



