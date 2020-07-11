شهود: مناورة حسم 2020 تواصل فعالياتها وتضم كل التخصصات| فيديو

قال اللواء ناجي شهود المستشار بإكاديمية ناصر العسكرية إن كلمة مناورة تعنى نوعا من التدريب يشمل تخصصات عسكرية متعددة .





وأضاف اللواء ناجي شهود خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية, أن المناورة تتم في ظروف خاصة لان المناورة تكون مكلفة جدا.





وتابع المستشار بإكاديمية ناصر العسكرية أن التدريب يكون له مستويات عديدة وقمة التدريب كان في مناورة حسم 2020.





وأوضح اللواء ناجي شهود, أن الجيش المصري يحمي ولا يهدد وقادر علي حماية الدولة ضد أي مخاطر تواجه الدولة والمواطنين.





وأشار إلي أن المناورة حسم 2020 تواصل فعالياتها حتي اليوم, مضيفا أن المناورة تضم كافة التخصصات في الجيش المصري.