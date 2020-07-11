متخصص بالشأن التركي: تحويل أردوغان كنيسة آيا صوفية لمسجد «دغدغة مشاعر»

أكد بشير عبد الفتاح، المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الرئيس التركي رجب أردوغان أراد من تحويل كنيسة "آيا صوفية" إلى مسجد دغدغة مشاعر المحافظين في تركيا لوقف نزيف شعبيته وحزب العدالة والتنمية، خاصة أن آخر استطلاع للرأي يؤكد تراجع حاد في شعبية الرئيس والحزب وخسارتهم الانتخابات حال إجرائها .





أوضح بشير عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، أن أردوغان لا طاقة له بمواجهة الغرب وتركيا منذ عهد العثمانيين وجهها إلى اوروبا، فضلا عن أن النموذج الاوربي يحتذى به الشعب التركي.





وتابع: "أردوغان يعرف أن مصلحته مع الغرب ولا يستطيع الخروج عنهم، كما أن هناك تفاهم بين اردوغان واسرائيل ويسمحون له في العلن بالهجوم عليهم ولكنهم في الخفاء في تعاون عسكري واسرائيل جسر بين تركيا والغرب".