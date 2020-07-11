برشلونة يواصل مطاردة ريال مدريد بالفوز على بلد الوليد 1-0 في الدوري الإسباني.. فيديو

فاز فريق برشلونة على مضيفة بلد الوليد بهدف مقابل لا شىء في المباراة المقامة خلال الجولة السادسة ولاثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز.





بدأ برشلونة المباراة بقوة وحاصر لاعبي بلد الوليد في مناطقهم بحثًا عن هدف مبكر يريح أعصاب المدرب كيكي سيتيين، و كان له ما أراد عندما ظهر ليونيل ميسي في لقطة مهارية صنع من خلالها الهدف الأول.





و مرر ليو الكرة بطريقة ذكية للتشيلي أرتورو فيدال داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض، الأخير لم يتردد في تسديد الكرة بكل قوة في أقصى يسار الزاوية اليمنى لحارس بلد الوليد، جوردي ماسيب، لترتطم بالقائم الأيمن قبل أن تسكن الشباك معلنةً تقدم البارسا بهدف عند الدقيقة 15.





وحاول برشلونة مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة بعد ذلك، وكان أنطوان جريزمان على وشك التسجيل بعد عرضية أرضية من زميله نيلسون سيميدو، لكن الكرة مرت من بين قدميه بشكل غريب.





و عقب الاستراحة ، أظهر بلد الوليد وجهًا مغايرًا وهدد مرمى برشلونة في أكثر من مناسبة وكان على وشك التسجيل لكن الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن ارتدى ثوب التألق وأنقذ مرمى فريقه من ضربة رأسية كانت في طريقها لمعانقة الشباك.





ونجح برشلونة في المحافظة على تقدمه بهدف لينهي اللقاء بنتيجة 1 – صفر بالرغم من تعدد محاولات أصحاب الأرض حتى صافرة النهاية.





فوز يرفع رصيد البارسا للنقطة 79 في وصافة جدول ترتيب جدول الليجا بفارق نقطة فقط خلف ريال مدريد المتصدر ” بشكل مؤقت” ، بينما توقف رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في المرتبة الرابعة عشرة.