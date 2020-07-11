رئيس جامعة الإسكندرية: أزمة كورونا نقطة تحول في تاريخ مؤسسات التعليم الدولية

شارك الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، في أعمال المؤتمر الدولي الافتراضي، الذي ينظمه المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة حول "التحديات التي تواجه التعليم الإسلامي العالي بعد أزمة كورونا" بهدف تبادل الخبرات والتجارب وإقامة نقاش مفتوح لمؤسسات التعليم العالي لمواجهة التحدي الحالي في أزمة فيروس كورونا وغيرها من الأزمات.





وجاء المؤتمر بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية وعددًا من الجامعات والكليات الإسلامية والمؤسسات والهيئات ووكالات جودة التعليم المعنية بالتعليم العالي من عدة دول عربية وآسيوية وأوروبية.





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وقد ترأس الدكتور عصام الكردي أعمال الجلسة الثانية بالمؤتمر، حيث ناقش مع مجموعة من خبراء التعليم العالي من دول مختلفة، التحديات التي تواجه تطوير مهارات القائمين على التدريس، وسبل تأهيل الأساتذة الجامعيين وتدريبهم على النظم التعليمية الحديثة التي يتم تطبيقها في التخصصات الاجتماعية والإنسانية والتطبيقية سواء في التدريس أو التقويم.





كما تناول مدى إمكانية توفير آلية دولية لتدريب أعضاء هيئة التدريس على تنفيذ التعليم عن بعد من خلال وسائط تكنولوجية.





وأكد الكردي خلال الجلسة أن أزمة كورونا مثلت نقطة تحول جديدة وغير مسبوقة في تاريخ مؤسسات التعليم على مستوى العالم.





ولفت إلى أن ذلك خلق بدوره واقعًا جديدًا سيدفع القائمين على التعليم إلى ضرورة العمل على الانتقال الى مرحلة جديدة في ثقافة التعليم وهي التعليم عن بُعد، والعمل على تأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلاب للانتقال إلى هذه المرحلة الجديدة.