اللجنة الخماسية تجتمع مع أندية الإسماعيلية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ

واصلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعاتها مع الأندية، لشرح التعديلات المقترحة على لائحة النطام الأساسي، ومناقشة نظام المسابقات.

وعقدت اللجنة اليوم السبت اجتماعين بحضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد عبد الله، والدكتورة سحر عبد الحق عضوي اللجنة، كان الأول مع أندية الإسماعيلية والشرقية، والثاني مع أندية الدقهلية وكفر الشيخ.

وحضر الاجتماع الاول عن الاندية، فريد حافظ وكارم محمود عن نادي بورتو، عماد الدين مصطفى الألفي عن نادي بوفؤاد، وعبد الله محمد عن نادي البلدية بالاسماعيلية، ومحمد ياسر الديب عن نادي رأس البر، الاحمدي إبراهيم عبد الغفار عن نادي تلا، والدكتور مجدي عزت وإبراهيم الباجوري عن نادي الشرقية، ومحمد فوزي وعبد المنعم مصطفى عن نادي سرس الليان، وأحمد محمد إبراهيم عن نادي النوبة بالسويس، وأسامة محمد عن نادي أبوشحاتة، وإبراهيم النجار عن نادي سماد السويس، وأبوالمعاطي عبد السلام عن نادي رأس البر، ومحمد جمال عوض عن نادي ميت خلف.

وحضر الاجتماع الثاني عن الأندية، إيهاب عبد الرؤوف عن نادي دسوق، والحسن فتحي عن صيد المحلة، ومحمد الخياط عن نادي المصرية، وأشرف إسماعيل كفر الشيخ، ومحمد عادل كهرباء طلخا، وخالد محمد أحمد عن نادي اتحاد بسيون، ومفرح توفيق عن نادي شباس الشهداء.

وتؤكد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إنها ترحب بأي ناد لم يحضر الاجتماعات في أي وقت بالاتحاد للاستماع إليه أو إرسال مقترحاته وسيتم دراستها بعناية من جانب اللجنة.