باستثناء كوبرى المنيب.. الوزير: إنهاء تطوير"الدائري"نهاية 2020

قال الفريق مهندس، كامل الوزير وزير النقل، إن اعمال التطوير مستمرة في الطريق الدائري وسيتم تحويله إلى 8 حارات في كل اتجاه.









وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كوبري المنيب الحالي سيتضاعف لخدمة المواطنين".





ولفت كامل الوزير:" سيتم الانتهاء من تطوير الطريق الدائري في نهاية العام الجاري عدا كوبري المنيب ".





وأكمل كامل الوزير:" الانتهاء من تطوير كوبري المنيب ينتهي في ديسمبر 2021".





وتابع:" يتم الربط بين حركة النقل في كافة انحاء الجمهورية لتسهيل حركة المواطن المصري ".



