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توك شو

باستثناء كوبرى المنيب.. الوزير: إنهاء تطوير"الدائري"نهاية 2020

السبت 11/يوليه/2020 - 09:47 م
وزير النقل
وزير النقل
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هاني حسين
قال الفريق مهندس، كامل الوزير وزير النقل، إن اعمال التطوير مستمرة في الطريق الدائري وسيتم تحويله إلى 8 حارات في كل اتجاه.


وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  كوبري المنيب الحالي سيتضاعف لخدمة المواطنين".

ولفت كامل الوزير:"  سيتم الانتهاء من تطوير الطريق الدائري في نهاية العام الجاري عدا كوبري المنيب ".

وأكمل كامل الوزير:"   الانتهاء من تطوير كوبري المنيب ينتهي في ديسمبر 2021".

وتابع:"  يتم الربط بين حركة النقل في كافة انحاء الجمهورية لتسهيل حركة المواطن المصري ".

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