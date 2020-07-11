الزمالك يواجه سموحة وديًا بمعسكر الإسكندرية.. وكارتيرون يعدل موعد المباراة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فريق سموحة السكندري وديا يوم الخميس المقبل ضمن معسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية.

كان فريق الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.. وانضم حازم إمام وفرجاني ساسي ثنائي الفريق لمعسكر الإسكندرية اليوم السبت بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما.





واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تعديل موعد مباراة الفريق الودية امام سموحة السكندري لتكون يوم الاحد ١٩ يوليو بدلا من الخميس بعد الاتفاق مع سموحة الذي طلب الموعد الجديد على ان تقام المباراة على ملعب فندق الاقامة فى معسكر برج العرب استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.