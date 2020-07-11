إنشاء مركز لـ التعليم الإلكتروني بمديرية الجيزة

أصدر خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليمات بإنشاء مركز التعليم الإلكتروني بتعليم الجيزة والإدارات التعليمية ، مع توفير كافة سبل الدعم والتجهيزات اللوجستية .





شدد حجازي على ضرورة الاستعانة بأكبر الأساتذة والمتخصصين الأكاديميين فى المجال التكنولوجى والطاقات البشرية الموجودة لدينا ، والذي يهدف إلى إنتاج مناهج تعليمية للصفوف من الأول الإبتدائي حتى الثالث الثانوي بصيغة ال soft copy سواء كانت pdf أو videos أو audiobooks والتي تتغلب بشكل قوي على العجز في عدد معلمي المواد الأساسية للمناهج المختلفة.





ويقوم المركز بإنتاج modules على أعلى مستوى وعلى أيدي خبراء في المادة وتحت الإشراف المباشر للموجهين الأوائل للمواد الدراسية الأساسية ، وكذلك طبقا لما يرد من النشرات الوزارية الخاصة بعدد ساعات الدراسة on line ، وطبقا لمعايير إنتاج online books and interactive lectures والمنوط بهم العمل في المركز.





ويتاح للطالب عمل download للمادة العلمية وذلك من أجل مراجعتها ومطالعتها في أي وقت يشاء ، وأوضح مدير تعليم الجيزة أن أولى المناهج التي سيقوم مركز التعليم الإلكتروني بإنتاجها المركز ، مناهج الرياضيات من الأول الإبتدائي حتى الثالث الإعدادي باللغتين العربية والإنجليزية .



