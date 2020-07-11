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سيارات

سهم الشركة زاد 11٪ ..ثروة تيسلا ترتفع 70.5 مليار دولار

السبت 11/يوليه/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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أماني نوار
قالت شركة تيسلا أن ثروتها ارتفعت حوالى 70.5 مليار دولار  أي مايعادل 263.4 مليار ريال بعد ارتفاع سهم الشركة بنسبة 11% مؤخرا لتصل قيمة الشركة لـ286.5 مليار دولار مايعادل 1.075 تريليون ريال


وارتفع سهم تيسلا هذا العام %269 ليحصل ماسك على مكافأة تبلغ 595 مليون دولار (2.23 مليار ريال ) نظير نجاحة الكبير في إدارة الشركة ليصبح بذلك الرئيس التنفيذي الأعلى أجرأ في الولايات المتحدة

على الجانب الاخر حذر مايك نوفو جراتز ، الخبير في قطاع  الاموال ، من أن قيمة شركات التقنية سترتفع  بشكل كبير في الفترة المقبلة ويجب على المستثمرين الصغار الخروج من السوق قبل انهياره موضحا ان مانحن فيه حاليا هو فقاعة كلاسيكية ستنفجر عاجلا أم آجلا


الجدير بالذكر أن ثروة بافيت تراجعت في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما تبرع بمبلغ 2.9 مليار دولار (10.9 مليار ريال ) للجمعيات الخيرية ، وتبرع رائد الأعمال البالغ من العمر 89 عاما أكثر من 37 مليار دولار  (138.75 مليار ريال) من أسهم شركته بيركشاير منذ عام 2006.

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