أشرف رشاد يفتتح المقر الجديد للاتحاد العربي للصناعات الرياضية

افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الرياضية، اليوم السبت، المقر الرسمي للاتحاد بمنطقة التجمع الخامس.





كما شهدت فعاليات حفل الافتتاح تدشين الجهاز العربي للتسويق، بحضور السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والوزير الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.





كما حضر الافتتاح الدكتور سيد طه أستاذ الاقتصاد بكلية حقوق القاهرة، ومهندس مصطفي رزق محمد عبده، رئيس الشركة العربية الإفريقية المتحدة للتجارة والتصنيع، ومهندس حسن القليني، رئيس شركة كريستال.





كما شارك في الحفل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومندوبين كافة الدول الأعضاء، ودكتورة ولاء عبد الفتاح أستاذ مساعد كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة.





وقال المهندس أشرف رشاد، إن الصناعة الرياضية تمثل محورًا مهمًا وركيزة أساسية ترتكز عليه كافة الأنشطة الرياضية، مؤكدا أن هذا الاتحاد سيمثل قيمة مضافة للمنظومة الرياضية العربية، وسيعمل جاهدًا على ترسيخ بيئة رياضية تساهم في التطوير.





وتعهد رشاد، خلال افتتاح المقر، ببذل كافة الجهود التي تعمل على قيام الاتحاد بمهامه على أكمل وجه، إضافة إلى ترسيخ وتعزيز التعاون العربي في واحد من أهم المنظومات.