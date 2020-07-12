التعليم العالي: نعمل على إزالة العقبات أمام الطلاب الوافدين

قالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه كان هناك اجتهاد من جانب الجامعات في الاعتماد على التعليم.





وأوضحت لـ صدى البلد، أنه ضمن التحديات في التعليم عن بعد أنه لم يكن لدي الطلاب فكرة تقبل التكنولوجيا واستخراج المادة العلمية والدراسة البحثية لكن الإدارة ساعدتهم من خلال الاشتراك في بنك المعرفة المصري.





وأشارت إلى أن هناك بعض الملاحظات يتم العمل على تفاديها من أجل المنافسة على المستوى العالمي، موضحة أن وزير التعليم العالي يعمل مع فريق كبير بالوزارة من خلال وحدة تطوير التعليم في مصر ويشاركون بشكل كبير في كل المؤتمرات الدولية ومع البنك الدولي من أجل رفع كفاءة البنية التحتية لتقديم تعليم عن بعد مميز ومنافس عالميا.









وفي ذلك السياق قالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قدرة مصر على السيطرة على الوضع بالنسبة لفيروس كورونا سيجعلها من الدول الأكثر استقطابا للطلاب الوافدين في المنطقة ، مشيرة إلى أن الإدارة هذا العام لا تطمح إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين الذين تستقبلهم سنويا .









وأضافت: "كما أنه من الصعب جذب الطلاب الوافدين في ظل هذه الظروف لذا درسنا الدول المنافسة وما تقدمه من خدمات إلكترونية وعملنا عليها"، مشيرة إلى أنه كان هناك خوف كبير من الطلاب أولياء الأمور ، لذا اطلقت الإدارة مبادرة stay at home ، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى.









وأكدت رشا كمال، أن هناك تواصلا كاملا بين وزارة التعليم العالي والمستشارين الثقافيين للمكاتب الثقافية الخاصة بالسفارات ليطمئنوا على حالة الطلاب التزامهم بمتابعة التعليم عن بعد وأداء أساتذة الجامعات وإزالة العقبات أمام جميع الوافدين.