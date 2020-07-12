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بين الناس

منذ 3 أشهر.. سكان أسبيكو بالسلام يشكون غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن احمد سيد من سكان مدينة السلام اسبيكو العبد 700 خلف بلوك 24، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق الشوراع بمياه الصرف الصحي .

يقول فى رسالته : نعانى من غرق الشوراع بمياه الصرف الصحي من اكثر من ثلاث شهور وحفر وتكسير الاسفلت لعمل إعمال تخص الصرف الصحي مع محور الطورايً بمدينة السلام اسبيكو، مما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين وانتشار الرائحة الكريهة بالمنطقة وايضا انتشار الناموس .

التواصل مع القارئ. 01069556279

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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