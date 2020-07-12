منذ 3 أشهر.. سكان أسبيكو بالسلام يشكون غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى

أستغاث المواطن احمد سيد من سكان مدينة السلام اسبيكو العبد 700 خلف بلوك 24، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق الشوراع بمياه الصرف الصحي .





يقول فى رسالته : نعانى من غرق الشوراع بمياه الصرف الصحي من اكثر من ثلاث شهور وحفر وتكسير الاسفلت لعمل إعمال تخص الصرف الصحي مع محور الطورايً بمدينة السلام اسبيكو، مما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين وانتشار الرائحة الكريهة بالمنطقة وايضا انتشار الناموس .





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