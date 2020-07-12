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بين الناس

بنشرب مياه ملوثة.. أهالى قرية تفهنا الأشراف بالبحيرة يشكون تلوث مياه الشرب

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن محمود محمد حسن، من سكان قرية تفهنا الأشراف مركز ميت غمر الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب وانبعاث الرائحة الكرية منها .

ويقول فى رسالته : رغم التقدم بعدة شكاوى لوضع حل دون رد وعدم تمكن الأهالى من توفير احتياجاتهم من المياه مع ارتفاع درجة الحرارة وعدم تمكنهم من إجراء النظافة الشخصية

للتواصل مع القارئ .. 01025383267

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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