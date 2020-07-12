رغم التحذيرات.. شكاوى من الزحام فى وحدة الأسرة بسيدى بشر بالإسكندرية

اشتكى المواطن احمد محمد عبد الحميد صيام من سيدي بشر الاسكندرية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الزحامبداخل وحدة الأسرة بسيدى بشر بالاسكندرية .





وقاب فى رسالته : بسبب الزحام الشديد في وحدة الاسرة بسيدي بشر التابع لقسم المنتزه، وعدم وجود تباعد بين المواطنين لا يوجد تنظيم للعمل، وهناك خوف من العدوى وانتشار فيروس كورونا.





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