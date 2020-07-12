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بين الناس

رغم التحذيرات.. شكاوى من الزحام فى وحدة الأسرة بسيدى بشر بالإسكندرية

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى المواطن احمد محمد عبد الحميد صيام من  سيدي بشر الاسكندرية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الزحامبداخل وحدة الأسرة بسيدى بشر بالاسكندرية .

وقاب فى رسالته : بسبب الزحام الشديد في وحدة الاسرة بسيدي بشر التابع لقسم المنتزه، وعدم وجود تباعد بين المواطنين لا يوجد تنظيم للعمل، وهناك خوف من العدوى وانتشار فيروس كورونا.

للتواصل مع القارئ  التليفون 01003379304
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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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