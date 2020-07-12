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تعليم

لأول مرة.. تفتيش طلاب الثانوية العامة 3 مرات داخل اللجان اليوم لضبط وسائل الغش

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:31 ص
تفتيش طلاب الثانوية
تفتيش طلاب الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
تشهد لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم الاحد الموافق 11 يوليو 2020 ، تطبيق اجراءات جديدة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2020.

حيث أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه ستشكل لجنة برئاسة مراقب اول اللجنة واعضاء الامن وعضو لجنة الادارة تكون مهامهم استخدام العصا الالكترونية للكشف عن التليفونات المحمولة والاجهزة التي تساعد على الغش.

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وقال حجازي : ابتداءا من اليوم ، سيتم استخدام العصا الالكترونية في تفتيش طلاب الثانوية العامة في اللجان عن طريق هذه اللجنة المشكلة 3 مرات : مرة اثناء دخول الطلاب ، ومرة اثناء لجان السير الفرعية من الساعة 9:30 وحتى الساعة 10 قبل توزيع الكراسات الامتحانية ، والتركيز على الديسكات ، ومرة ثالثة بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التسبب في ارباك الطلاب.

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وأضاف حجازي أنه سيتم الالتزام بما ورد بكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة بأن الطالب المقيد على المدارس الرسمة لغات او خاصة لغات يؤدي الامتحان في المواد المترجمة من خلال بوكلت مترجم حتى وان ذكر لرئيس الجنة انه سوف يقوم بالاجابة باللغة العربية.

وأوضح أنه سيتم تحرير محضر اثبات حالة بجميع ما يتم باللجنة من أحداث واهمها : محضر بمرض الطالب او الطالبة ، وعدم قدرته على استكمال الامتحان على ان يوقع المسئول الصحي باللجنة على هذا المحضر ، كما سيتك عمل محضر بأسماء الطلاب الذين حضروا متأخرين بعد 9 وقبل الساعة 10 ولم يسمح لهم رئيس اللجنة بالدخول .

وأكد حجازي ايضا على أنه سيتم الإعلان في مكان ظاهر باللجنة عن ان حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان ويعرض الطالب للمساءلة القانوية

ووجه الدكتور رضا حجازى رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل موافاة لجنة النظام والمراقبة المختصة من خلال التقرير اليومى الذى يرسل للجنة عن أى حالات غش جماعى قهرى(اللجنة كاملة أو لجنة فرعية) أو أى محاولة للتعدى على السادة المنتدبين، ومشددًا على أن كل مراقب وملاحظ ورئيس دور ومشرف أمن إدارى مسئولين بشكل كامل في حال نجح طالب في إخفاء الموبايل، وقام بتصوير أجزاء من الامتحان ونشرها.

وشدد على الالتزام بتوزيع الكراسة الامتحانية فى المواعيد المقررة وفى حالة تأخير التوزيع لأى سبب يتم إعطاء الطالب الوقت كاملًا، ويتم تحرير محضر إثبات حالة وأسباب تأخر توزيع الكراسة الامتحانية.
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