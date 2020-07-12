سكان شارع أحمد عرابى بعين شمس الشرقية يستغيثون من القمامة والباعة الجائلين.. صور

اشتكى المواطن أحمد علاء ، من سكان شارع أحمد عرابى بحى عين شمس الشرقية محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار أكوام القمامة و الباعة الجائلون .





وقال فى رسالته : وقوف الباعة الجائلين فى الشارع وتراكم القمامة بجانبهم يؤدى إلى إعاقة حركة السير وعدم توفير المكان الآمن لراحة كبار السن والمرضى من سكان المنطقة فضلا عن انتشار الناموس والذباب ونقلهم للأمراض الناتجة عن تراكم المخلفات.





وناشد سكان الحى المسئولين التصدى لهؤلاء الباعة ومنع وقوفهم فى الشوارع.

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