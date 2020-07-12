مشهد لا يوصف .. ملائكة الرحمة يحتفلون بعيد ميلاد طفل معاق مصاب بـ كورونا في فلسطين

في مشهد إنساني يرسخ المعنى الحقيقي لملائكة الرحمة من أطباء وممرضين، احتفل طاقم طبي بمستشفى الهلال الأحمر بمدينة طولكروم في فلسطين بعيد ميلاد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أصيب بكورونا.









وحاول الأطباء رسم الابتسامة على وجه الطفل، الذي يعاني من فيروس كورونا، وهو يعد من أصحاب الاحتياجات الخاصة عبر الاحتفال بعيد ميلاد من خلال احضر التورتة له.









ويوضح الفيديو المنشور عبر فضاء موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، للطاقم الطبي بمستشفى الهلال الأحمر وهم يحملون التورتة الصبي ويشغلون اغاني له ويصفقون له احتفالا بعيد ميلاده في مشهد إنساني لا يوصف، لإدخال السعادة إلى الطفل المصاب بكورونا.





وأشاد رواد التواصل الاجتماعي بموقف الأطباء تجاه الطفل ذات الاحتياجات الخاصة، والاحتفال بعيد ميلاده وأدخل البهجة إليه في وقت يحتاج في الدعم لمقاومة فيروس كورونا.





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