منذ 10 سنوات.. سيد من ذوى الاحتياجات الخاصة يشكو تأخر استلام وحدته السكنية

أستغاث المواطن سيد محمد سيد ، من أصحاب القدرات الخاصة المقيم فى حارة تومة المتفرع من شارع حامع عمرو بن العاصر بحى مصر القديمة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلامه لوحدته السكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى .





ويقول فى رسالته : أن قدم للحصول على الوحدة السكنية منذ عام 2010 وتم تقديم كامل الأوراق وسداد جزء كبير من الأقساط ولكن لم يتم استلام الوحدة السكنية حتى هذه اللحظة طالبا بسرعة استلامه وحدته السكنية التى تم التقديم عليها منذ 10 سنوات .





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