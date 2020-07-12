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بين الناس

منذ 10 سنوات.. سيد من ذوى الاحتياجات الخاصة يشكو تأخر استلام وحدته السكنية

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن سيد محمد سيد  ، من أصحاب القدرات الخاصة المقيم فى حارة تومة المتفرع من شارع حامع عمرو بن العاصر بحى مصر القديمة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلامه لوحدته السكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى .

 ويقول فى رسالته : أن قدم للحصول على الوحدة السكنية منذ عام 2010  وتم تقديم كامل الأوراق وسداد جزء كبير من الأقساط ولكن لم يتم استلام الوحدة السكنية حتى هذه اللحظة طالبا بسرعة استلامه وحدته السكنية التى تم التقديم عليها منذ 10 سنوات .

للتواصل مع القارئ /  
 01007115568

 أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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