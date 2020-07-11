محلل تركي: اردوغان سجن 18 ألف سيدة محجبة .. فيديو

قال المحلل السياسي التركي، محمد عبيد الله، إن هناك اتهامات بالفساد تلاحق أردوغان وعائلته، والقضاء التركي حقق في ملفات فساد كانت تخص أردوغان.









وأضاف عبيد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن اردوغان تحدث بان التحقيقات محاولة انقلابية ضده واغلق ملفات الفساد والرشوة وغير جهاز الأمن والقضاء في تركيا .









وتابع محمد عبيد الله :" اردوغان سجن 18 ألف سيدة محجبة في سجون تركيا بتهمة الانتماء لمنظمى الانقلاب الفاشل".









وأكمل محمد عبيد الله :" السجون التركية مليئة بالنساء المحجبات، واردوغان يعتقل كل من له صلة بما يزعم بانه انقلاب عليه ".









واضاف محمد عبيد الله:" أردوغان لا يعرف شيئا عن الإنسانية والإسلام ".



